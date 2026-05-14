एमआयडीसी भूभाडे भरण्याकडे रहिवाशांची पाठ

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ : एमआयडीसी परिसरातील निवासी भूखंडधारकांकडून वार्षिक भूभाडे भरण्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ६०० निवासी भूखंड असलेल्या या परिसरात गुरुवार (ता. १४)पर्यंत केवळ ८४ भूखंडधारकांनीच वार्षिक भूभाडे भरले असून, हे प्रमाण अवघे १४ टक्के आहे. त्यामुळे शुक्रवार (ता. १५) हा अखेरचा दिवस असल्याने शेवटच्या दिवशी किती जण भूभाडे भरण्यासाठी पुढे येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी निवासी भूखंडधारकांना वार्षिक भूभाडे भरण्यासाठी ठाणे एमआयडीसी कार्यालयात जावे लागत होते. यासाठी वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च होत असल्याने अनेकांनी काही वर्षांपासून भूभाडे भरले नव्हते. ही अडचण लक्षात घेऊन मिलापनगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशनने पाठपुरावा केला होता. यानंतर ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी एमआयडीसी अधिकारी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात डोंबिवली एमआयडीसी कार्यालयातच भूभाडे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. ४ ते १५ मे या कालावधीत ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या सुविधेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान, भविष्यात ही सुविधा कायमस्वरूपी डोंबिवली एमआयडीसी कार्यालयात आणि ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही एमआयडीसीकडे केली आहे.
अल्प प्रतिसादाची कारणे
अल्प प्रतिसादामागे अनेक कारणे असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. भूभाडे भरण्यासाठी कमी कालावधी देण्यात आला असून, त्यात शनिवार-रविवार कार्यालय बंद असते. तसेच अनेक भूखंडधारकांना आपली थकबाकी किती आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने अंदाजित रक्कम भरावी लागत आहे. त्यानंतर अंतिम पडताळणी ठाणे कार्यालयात होऊन काही दिवसांनी पावती डोंबिवली कार्यालयात येत असल्याने नागरिकांना दोनवेळा कार्यालयात जावे लागत आहे. याशिवाय मेमधील सुट्ट्यांमुळे अनेक रहिवासी गावी किंवा पर्यटनासाठी बाहेर गेले आहेत. कडक उन्हाळ्यामुळे ही नागरिक बाहेर पडण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
