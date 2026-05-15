भटक्या श्वानांना मिळणार हक्काचे छत्र

भटक्या श्वानांना हक्काचे घर
नवघर येथे निवारा केंद्राची व्यवस्था
वसई, ता. १४ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहर पालिकेकडून वसई पूर्वेला नवघर येथे भटक्या श्वानांसाठीचे निवारा केंद्र बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे भटक्या श्वानांचा हक्काचे घर मिळणार आहे.
वसई-विरार शहर पालिकेने मुक्या प्राण्यांच्या आरोग्य, सुरक्षेची हमी घेत महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने भटक्या श्वानांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी पहिल्या टप्प्यात नवघर येथे शेल्टर उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एक हजार श्वानांना राहण्याची व्यवस्था केली जाणार असून वैद्यकीय मदतीबरोबर खाण्याची सोय करण्यात येणार आहे.
४५ खाद्य ठिकाणे
महापौर अजीव पाटील यांच्या उपस्थितीत एप्रिलमध्ये श्वानांसाठीचे निवारा केंद्र, लसीकरण, जखमी भटक्या श्वानांना वैद्यकीय मदत, फिडिंग स्पॉट संदर्भात बैठक झाली होती. या वेळी श्वानप्रेमींनी विविध सूचना मांडल्या होत्या. त्यानुसार शहरात ४५ खाद्य ठिकाणे असून, हरकती, सूचनांसाठी मुदत दिली गेली होती.
भटक्या श्वानांपासून नागरिकांची सुरक्षा तसेच श्वानांचे आरोग्य, त्यांना खाद्य, राहण्याची व्यवस्थेवर पालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार नियोजन केले जात आहे.
-अजीव पाटील, महापौर
