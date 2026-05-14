मातोश्रीनगर परिसर पथदिव्यांनी उजळला

कल्याण, ता. १४ (बातमीदार) : पूर्वेतील विजयनगर प्रभागातील मातोश्रीनगर परिसरात नागरिकांच्या सुरक्षेच्या आणि सोयीच्या दृष्टीने नव्याने बसविलेल्या पथदिव्यांचे लोकार्पण नुकतेच उत्साहात पार पडले. नगरसेवक महेश गायकवाड यांच्या हस्ते या पथदिवे सुरू करण्यात आले. पथदिव्यांमुळे मातोश्रीनगर परिसर प्रकाशमान झाल्याने असून रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मातोश्रीनगर भागात रात्रीच्या वेळी अंधार असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अंधारामुळे चोरीच्या घटना, अपघातांची भीतीही नागरिकांमध्ये होती. ही समस्या ओळखून शिवसेना उपविभागप्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्ते सुमेध हुमणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत प्रशासनाकडून आधुनिक पथदिवे बसविण्यात आले. लोकार्पणप्रसंगी बोलताना नगरसेवक महेश गायकवाड म्हणाले, सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांना नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. पथदिव्यांमुळे केवळ रस्ते उजळणार नाहीत, तर परिसरातील सुरक्षितताही वाढण्यास मदत होईल. प्रभागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध असून आगामी काळातही अशी लोकोपयोगी कामे सुरू राहतील.
