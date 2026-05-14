महाराष्ट्र बाजारपेठेच्या वर्धापन दिनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

महाराष्ट्र बाजारपेठेच्या वर्धापनदिनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मुंबई, ता. १४ : ‘महाराष्ट्र बाजारपेठ-आपली बाजारपेठ’ या ब्रीदवाक्याखाली कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र बाजारपेठ संस्थेचा नववा वर्धापनदिन व गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दादर येथील श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहात मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडला. १ मे २०१७ रोजी स्थापन झालेली ही संस्था आता आपल्या कार्याचा विस्तार करत दहाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहे.
गुरुवारी (ता. ७) आयोजित या सोहळ्याचे आयोजन संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कौतिक दांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात सीईओ अनुजा दांडगे यांचेही विशेष योगदान लाभले. या सोहळ्यात सामाजिक, सांस्कृतिक, पत्रकारिता, कला, व्यावसायिक आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना गुणगौरव पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना एकाच व्यासपीठावर आणत त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारा हा कार्यक्रम उपस्थितांसाठी प्रेरणादायी ठरला. कार्यक्रमाला मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक नामांकित कलाकार आणि मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. यामध्ये पार्श्वगायिका कविता राम, अभिनेत्री साक्षी गांधी, प्राजक्ता केळकर, अभिनेते अनिकेत केळकर, कोरिओग्राफर दीपिका जाधव, भूमी जाधव, निर्माते कुडाळकर तसेच विधानसभा सचिव डॉ. विलास आठवले, नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.
