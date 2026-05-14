विरार आत्माराम पाटील हत्या प्रकरणात 3 मुख्य आरोपी अटक;3 जण फरार

विरार हत्याकांडातील
तीन आरोपी अटकेत; तीन फरार
नालासोपारा, ता. १४ (बातमीदार) : मंडल अधिकारी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात एकाचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला होता. याप्रकरणी विरार पोलिसांनी तीन दिवसांत मुख्य तीन आरोपींना अटक केली आहे, तर आणखी तीन आरोपी फरार असून, त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांची तीन पथके रवाना करण्यात आली आहेत. यातील एका आरोपीला गुरुवारी (ता. १४) न्यायालयाने १९ मेपर्यंत कोठडी सुनावली आहे, तर एकाला शुक्रवारी (ता. १५) न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लालू तुरे यांनी दिली.
भालचंद्र पाटील यांची शिरगाव येथे दगडी खाण असून, या खाणीत अनधिकृत उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारीवरून मंगळवारी (ता. ११) तक्रारदाराकडील आत्माराम पाटील यांच्यासह मंडल अधिकारी खाणीवर पाहणी करण्यासाठी गेले होते. दरम्यान, पाहणी करत असताना आरोपी बाप-लेकाने आपल्या सहकाऱ्यांसह मंडल अधिकाऱ्यांच्या चारचाकीचे नुकसान करत आत्माराम पाटील यांचा दगडाने ठेचून खून केला होता. भालचंद्र लक्ष्मण पाटील, महेश भालचंद्र पाटील, आणि प्रताप भालचंद्र पाटील अशी अटकेतील आरोपींची नावे असून, निकेत महेश पाटील, किरण पाटील आणि अन्य एक आरोपी फरार आहेत. याबाबत आरोपींवर पोलिसांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
