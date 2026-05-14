वसई किल्ल्यात मित्राचा मैत्रिणीवर प्राणघातक चाकू हल्ला;

वसई किल्ल्यात
तरुणीवर हल्ला
संशयास्पद मैत्रीवरून चाकूने वार
नालासोपारा, ता. १४ (बातमीदार) : आपल्यासोबत मैत्री असताना आणखी एका मित्रासोबत मैत्री वाढवत असल्याच्या संशयावरून मैत्रिणीला वसई किल्ल्यात बोलावून तिच्यावर धारदार चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना गुरुवारी (ता. १४) घडली. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
संचित डॉमाणिक बला (वय २३) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. संचित वसईच्या पाचूबंदर येथील रहिवासी असून, याचे २१ वर्षीय तरुणीसोबत काही महिन्यांपासून मैत्रीचे संबंध होते, पण तरुणी दुसऱ्या मित्रासोबतही मैत्रीचे संबंध वाढवत असल्याचा आरोपीला संशय आला. याच रागातून आरोपीने मैत्रिणीला बुधवारी (ता. १३) वसई किल्ल्यात भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्या वेळी या दोघात संशयावरून वाद झाला आणि त्याच रागातून आरोपीने त्याच्याकडील धारदार चाकूने तिच्या गळ्यावर वार केले. या हल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. आरोपीला वसई पोलिसांनी अटक केली असून, शुक्रवारी (ता. १४) त्याला वसई न्यायालयात हजर करणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण घाडीगावकर यांनी दिली.
