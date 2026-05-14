अंबरनाथमध्ये अखेर शिवसेना-भाजप युतीवर शिक्कामोर्तब;

अंबरनाथमध्ये शिवसेना-भाजप
युतीवर अखेर शिक्कामोर्तब
हायकमांडच्या आदेशानंतर घोषणा; चार महिन्यांच्या संघर्षानंतर दोन्ही पक्ष एकत्र
अंबरनाथ, ता. १४ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ नगरपालिकेतील गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला आहे. शिवसेना आणि भाजपने अधिकृत युतीची घोषणा केली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब आणि शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत शहर विकासासाठी एकत्र येत असल्याचे आज जाहीर केले; मात्र युतीची घोषणा झाली असली तरी उपनगराध्यक्षपद, सत्तावाटप आणि काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या १२ नगरसेवकांच्या भवितव्यावर अद्याप पडदा कायम आहे.
नगरपालिकेत शिंदेसेनेकडे २८ नगरसेवकांचे बळ आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे चार नगरसेवक त्यांच्यासोबत असल्याने त्यांची ताकद ३२वर पोहोचली आहे. दुसरीकडे भाजपचे मूळ १५ आणि काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले १२ असे मिळून भाजपची संख्या २७ आहे. निवडणुकीनंतर भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केला होता; मात्र राष्ट्रवादीचे सदाशिव पाटील यांनी शिंदेसेनेला पाठिंबा दिल्यानंतर राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदलले. नगराध्यक्ष भाजपचा आणि बहुमत शिंदेसेनेकडे असल्याने शहरातील अनेक विकासकामे गेल्या चार महिन्यांपासून रखडली आहेत. निर्णय प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता. अशा परिस्थितीत ‘विकास’ हा समान मुद्दा पुढे करत शिवसेनेने भाजपकडे युतीचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर अखेर दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला.
पत्रकार परिषदेत नंदू परब यांनी ९० टक्के युती झाली आहे, असे सांगत काही विषयांवर अजूनही चर्चा सुरू असल्याचे सूचित केले. तर गोपाळ लांडगे यांनी शहर विकासासाठी ही युती १०० टक्के झाली आहे, असे स्पष्ट करत युतीवर शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, या युतीमुळे अंबरनाथच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला असला तरी येणाऱ्या काळातील राजकारणावर अनेक राजकीय प्रश्न अजूनही चर्चेत आहेत.
