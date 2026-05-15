भिवंडीत कुर्बानी केंद्रांसाठी कृती आराखडा

भिवंडी, ता. १५ (बातमीदार) : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी महापालिका प्रशासनाने तयारीला सुरुवात केली आहे. अधिकृत कुर्बानी केंद्रांवर स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. महापालिका आयुक्तांनी आतापर्यंत तीन आढावा बैठका घेत संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
बैठकीत कुर्बानी केंद्रांचे व्यवस्थापन, मूलभूत सुविधांची उपलब्धता, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, कचरा संकलनासाठी वाहनांची व्यवस्था, पाणी टँकर्सची उपलब्धता तसेच परवाना प्रक्रियेसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बकरी ईदच्या काळात शहरात केवळ अधिकृत कुर्बानी केंद्रांनाच परवानगी दिली जाईल. नागरिकांनी कुर्बानी फक्त मंजूर ठिकाणीच करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
जनावरांची कुर्बानी करण्यापूर्वी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विविध केंद्रांवर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिस विभागाशीही समन्वय साधण्यात आला आहे. याशिवाय म्हाडा कॉलनी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या बकरा बाजाराच्या व्यवस्थेचाही आढावा प्रशासनाने घेतला आहे. सर्व परवानाधारक आणि नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून शांततापूर्ण, स्वच्छ आणि शिस्तबद्ध वातावरणात बकरी ईद साजरी करावी; तसेच प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
स्वच्छतेसाठी विशेष व्यवस्था
कुर्बानीनंतर तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवण्यासाठी आणि जंतुनाशक फवारणीसाठी ३५ पाण्याचे टँकर सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. तसेच कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीसाठी २०० टेम्पो व डंपर्स, १७ जेसीबी, तीन फराणा क्रेन आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी १३ वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहराबाहेरील लँडफिल साइटवरील निश्चित खड्ड्यांमध्ये कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. संबंधित ठिकाणी जंतुनाशकांची फवारणी करणे बंधनकारक केले आहे.
