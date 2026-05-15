भिवंडीत टँकरच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू

भिवंडी, ता. १५ (बातमीदार) : भिवंडीतील ओवळी गाव परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या एका महिलेचा टँकरच्या धडकेने मृत्यू झाला. अपघातानंतर टँकरचालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून, नारपोली पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, लोकमान्यनगर परिसरात राहणारे विनोद जाधव (वय ३४) हे बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी ५.३० वाजता पत्नी रोहिणी (वय २५)सह स्कूटरवरून (एमएच ०४ एमएल ९४१३) दुचाकीवरून जात होते. हे दाम्पत्य सोलापूर चाळीकडून ओवळी खिंड, मोठागाव मार्गाने जाताना मागून भरधाव आलेल्या टँकरने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर टँकरचे मागील चाक रोहिणीच्या डोक्यावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालकाने जखमींना मदत न करता पलायन केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी नारपोली पोलिस ठाण्यात टँकरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चालकाचा शोध घेण्यात येत आहे.
