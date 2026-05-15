‘एचपीव्ही’ लसीकरणासाठी पुढाकार घ्या

वज्रेश्वरी, ता. १५ (बातमीदार) : जिल्ह्यासह ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना भविष्यात गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ‘एचपीव्ही’ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. १४ वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि १५ वर्षे पूर्ण न झालेल्या सर्व मुलींना सरकारमार्फत ही लस मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पालकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता मुलींचे लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
भारतात महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगांमध्ये गर्भाशय मुखाचा कर्करोग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा गंभीर आजार मानला जातो. २०२४च्या अहवालानुसार, देशात दरवर्षी ७८ हजारांहून अधिक महिलांना याचे निदान होते, तर ४२ हजारांहून अधिकांचा मृत्यू होतो. ‘एचपीव्ही’ लसीकरणामुळे या कर्करोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या विषाणूपासून संरक्षण मिळून भविष्यातील धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होत असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार या लशीचा प्रजननक्षमतेवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. भारत सरकारकडून दिली जाणारी ‘क्वाड्रीव्हॅलंट एचपीव्ही’ लस एकाच डोसमध्ये प्रभावी संरक्षण देते. मुलगी मासिक पाळीत असली तरीही ही लस सुरक्षितपणे दिली जाऊ शकते, असेही विभागाने नमूद केले आहे.
जिल्ह्यातील शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असून प्रत्येक पात्र मुलीपर्यंत लस पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आपल्या मुलींचे लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी केले आहे.
