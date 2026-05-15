बेशिस्त पार्किंगमुळे वाहतुकीला अडथळा
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : घाटकोपर पश्चिम येथील अत्यंत वर्दळीच्या हिराचंद देसाई मार्गावर सध्या नव्याने पदपथ तसेच भूमिगत विद्युत तारा टाकण्याचे काम सुरू आहे. या कामांमुळे आधीच अरुंद झालेल्या रस्त्यावर आता बेशिस्त दुचाकी पार्किंगची भर पडल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. विशेषत संध्याकाळी ५ नंतर या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
हिराचंद देसाई मार्ग हा घाटकोपर स्थानकमार्गे एल. बी. एस. मार्ग तसेच अमृतनगरकडे जाणारा महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. दररोज हजारो वाहनांची या मार्गावरून ये-जा होत असते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या फुटपाथ आणि केबल टाकण्याच्या कामांमुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यातच मेट्रोच्या खांबांखाली तसेच रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात दुचाकी पार्किंग होत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.
रस्त्यालगत अनियमितपणे उभ्या केल्या जाणाऱ्या दुचाकींमुळे वाहनांना मार्ग काढणे कठीण होत असून, अनेक ठिकाणी वाहतूक संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथचे काम सुरू असल्याने त्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोकादेखील वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पोलिसांशी समन्वय साधणार
दरम्यान, या समस्येबाबत स्थानिक नागरिकांकडून ‘एन’ विभागाच्या प्रभाग समिती अध्यक्षा अश्विनी मते यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत मते यांनी तातडीने वाहतूक पोलिसांशी संपर्क साधून संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बेशिस्त पार्किंग हटविणे तसेच वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत पोलिस प्रशासनाशी समन्वय सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
