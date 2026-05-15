स्मशानभूमींतील सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नवा निर्णय
आयुक्तांकडून कामांच्या जबाबदारींचे वितरण
जुईनगर, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील स्मशानभूमींमधील सेवा अधिक प्रभावी आणि दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आदेश जारी केले आहेत. स्मशानभूमींच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांच्या जबाबदाऱ्या विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागून दिल्या आहेत.
सद्यःस्थितीत स्मशानभूमींची वार्षिक देखभाल, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची कामे स्वच्छता निरीक्षक, विभाग अधिकारी आणि दोन्ही परिमंडळांच्या उपआयुक्तांमार्फत पाहिली जात होती. या पार्श्वभूमीवर सेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने नव्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. नवीन आदेशानुसार, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व दहनभूमी आणि दफनभूमींवर संबंधित प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षक तसेच कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. यामुळे दैनंदिन देखरेख, स्वच्छता, दुरुस्ती आणि आवश्यक सुविधा यांवर अधिक नियमितपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे.
तसेच स्वच्छता अधिकारी किंवा स्वच्छता निरीक्षक आणि उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी आपल्या कामांचा अहवाल संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता यांनी सर्व अहवाल तसेच संबंधित कामांची देयके परिमंडळ उपआयुक्तांकडे सादर करावयाची आहेत.
चौकट
उपआयुक्तांचे नियंत्रण
या संपूर्ण व्यवस्थेवर संबंधित परिमंडळ उपआयुक्तांचे नियंत्रण राहणार असून, दहनभूमी, दफनभूमी आणि इतर सर्व प्रकारच्या स्मशानभूमींच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची अंतिम जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या आदेशात स्मशानभूमींशी संबंधित कामांमध्ये मनुष्यबळ पुरवठा, वीजपुरवठा, दहन साहित्याची उपलब्धता, बांधकामविषयक कामे तसेच विविध सोयीसुविधांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
