पनवेलमध्ये हळदीच्या कार्यक्रमात राडा;
पूर्ववैमनस्यातून एकाच कुटुंबातील सहा जणांना मारहाण
पनवेल, ता. १५ (वार्ताहर) : जुन्या भांडणाची कुरापत काढून तिघांनी एकाच कुटुंबातील सदस्यांना बेदम मारहाण केल्याची घटना पनवेलमधील तुरमाळे गावातील एका हळदीच्या कार्यक्रमात घडली. या हल्ल्यात एका तरुणाचा डावा खांदा निखळला असून, महिलांसह अन्य पाच जण जखमी झाले आहेत. पनवेल शहर पोलिसांनी तिघांविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
तुरमाळे येथील मरिआई मंदिराजवळ राहणाऱ्या दिपेश पाटील (२१) याच्या मोठ्या बहिणीचा हळदीचा कार्यक्रम गुरुवारी (ता. १४) रात्री सुरू होता. मध्यरात्री १२.३० च्या सुमारास गावातील अक्षय गायकर, राकेश गायकर आणि सागर गायकर हे त्या ठिकाणी आले. त्यानंतर या तिघांनी जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून दिपेश पाटील आणि त्याच्या कुटुंबीयांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले, या वेळी तिघांनी दिपेशला लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यात त्याचा डावा खांदा निखळला. सदर त्रिकूट इतक्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी दिपेश याच्या घरातील महिला आणि इतर नातेवाईक वनिता भुमकर, धाकली पाटील, उषा भोपी, अजित पाटील आणि निकेश भुमकर यांनाही बेदम मारहाण केली. भरवस्तीत आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात झालेल्या या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या घटनेनंतर दिपेशने पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी अक्षय गायकर (३५), राकेश गायकर (३०) आणि सागर गायकर (४०) यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम ११७(२), ११९(१) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक हजरत पठाण करत आहेत.
