वेगामुळे पामबीच धोकादायक

वेगामुळे पाम बीच धोकादायक
दर दोन दिवसाआड एक अपघात; वाहतूक पोलिस, महापालिका यांची एकमेकांवर चालढकल
बेलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : शहरातील पाम बीच रोड सध्या ‘डेथ रोड’ म्हणून चर्चेत आला असून, गेल्या दोन महिन्यांत १७ हून अधिक लहान-मोठे अपघात घडले आहेत. या अपघातांत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, सहाहून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. वाढता वेग आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पाम बीच मार्ग हा नवी मुंबईतील वेगवान आणि मोकळा मार्ग म्हणून ओळखला जातो. मात्र, अवजड वाहनांची वर्दळ कमी असल्याने चारचाकी व दुचाकी चालकांकडून अतिवेगाने वाहन चालवले जाते. परिणामी हा मार्ग आता जीवघेणा ठरत आहे. यापूर्वी स्पीड गन, सीसीटीव्ही आणि वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईमुळे काही प्रमाणात शिस्त होती. मात्र, सध्या या उपाययोजनांचा प्रभाव कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
सिग्नल तोडणे, स्टंटबाजी आणि बेफाम वेगाने वाहन चालवण्याचे प्रकार वाढले असून, पोलिसांच्या देखरेखीअभावी परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. नागरिकांकडून कडक उपाययोजना, सतत देखरेख आणि वेगमर्यादेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मुंबई, ठाण्याहून स्टंटसाठी पाम बीच मार्गाची निवड
अलीकडेच एनआरआय, सीवूड्स वाहतूक पोलिसांकडून वारंवार नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे. यामध्ये काही स्टंटमॅन आपल्या स्पोर्ट्स बाईकसह पकडण्यात आले. यांची विचारपूस केली असता कुर्ला, बोरिवली, ठाणे परिसरातून हे स्टंटमॅन मोकळा रस्ता, अल्प कारवाई यामुळे पाम बीच मार्गावर स्टंट करत असल्याचे निदर्शनास आले.
जानेवारी ते मे १४ पर्यंत पाम बीच मार्गावरील वाहतूक पोलिस सामूहिक कारवाई :
ड्रिंक अँड ड्राइव्ह - २४३
सिग्नल जम्पिंग - ३२६
धोकादायक वाहन चालवणे - ११८
विनाहेल्मेट - ११३२
विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे - ७३२
जानेवारी ते मे १४ पर्यंत जखमी, मृत आकडेवारी
जखमी - १७
मृत - ५
सेक्टर ५० सीवूड्स, अक्षर टॉवर या ठिकाणी आमची नाकाबंदी सुरू आहे. आवश्यक जनजागृतीदेखील करत आहोत. मात्र, नागरिकांनीदेखील स्वतःच्या जीवाची किंमत ओळखत वाहने चालवावीत असे आवाहन आम्ही करतो.
- देवेंद्र पोळ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, एनआरआय सागरी पोलिस ठाणे
आम्ही स्पोर्ट्स बाइक, ड्रिंक अँड ड्राइव्ह यावर करडी नजर ठेवून आहोत. अलीकडच्या काळात कारवाईला वेग आला आहे. आम्ही प्रवाशांना आवाहन करतो वाहतुकीचे नियम पाळत प्रवास करा.
- मोहिनी लोखंडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सीवूड्स वाहतूक शाखा
