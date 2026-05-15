दिशादर्शक फलकांवर जाहिरातींचे अतिक्रमण
तळोजा वसाहतीत सेक्टर आणि नोड शोधताना अडचणी
खारघर, ता. १५ (बातमीदार) : तळोजा वसाहतीत लावलेल्या नोड व सेक्टर दर्शविणाऱ्या दिशादर्शक फलकांवर खासगी कार्यक्रमांचे बॅनर लावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, तळोजा फेज-१ आणि फेज-२ परिसरातील मुख्य चौक, रस्ते आणि प्रवेशद्वार जाहिरातींच्या विळख्यात सापडले आहेत.
वाढदिवस, सत्कार, राजकीय सभा तसेच विविध कार्यक्रमांचे फ्लेक्स मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आल्याने दिशादर्शक फलक पूर्णपणे झाकले जात आहेत. त्यामुळे नव्याने येणारे नागरिक व वाहनचालकांना मार्ग शोधताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पालिकेकडून सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि अनधिकृत जाहिरातींवर कारवाई अपेक्षित असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी फाटलेले बॅनर आणि प्लॅस्टिक फ्लेक्स वाऱ्यामुळे रस्त्यावर पडत असून परिसराच्या सौंदर्यावरही परिणाम होत आहे.
पालिकेने तत्काळ विशेष मोहीम राबवून सर्व अनधिकृत बॅनर हटवावेत, तसेच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. दिशादर्शक फलक हे नागरिकांच्या सोयीसाठी असून त्यांचा वापर जाहिरातींसाठी होऊ नये, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
