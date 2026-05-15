प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा लोकार्पण सोहळा
घाटकोपर (बातमीदार) : साकीनाका असल्फा गाव प्रभाग क्रमांक १५९ चे भाजप नगरसेवक प्रकाश मोरे यांच्या प्रयत्नांतून बृहन्मुंबई महापालिका ‘एल’ विभागामार्फत नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या आयुष्मान आरोग्य केंद्र असल्फा दवाखाना व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा भव्य लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. घाटकोपर पश्चिम, सुभाष नगर, असल्फा येथील मनपा दवाखाना लोकार्पण सोहळा मंगळवारी (ता. १९) सकाळी ११ वाजता आयोजित केला आहे. या दवाखाना व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कॅबिनेट मंत्री व पालकमंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असून, याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे महापौर रितू तावडे, स्थानिक आमदार दिलीप लांडे, आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिगें अन्य मान्यवर मंडळी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती नगरसेवक प्रकाश मोरे यांनी दिली.
