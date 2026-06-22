आयएसटीडी नवी मुंबईच्या अध्यक्षपदी डॉ. कुलदीप भालेराव यांची निवड

आयएसटीडीच्या अध्यक्षपदी डॉ. कुलदीप भालेराव यांची निवड
खारघर, ता. २२ (बातमीदार) : अनेक दशकांचा वारसा असलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट नवी मुंबई चॅप्टरच्या २०२६-२८ या द्विवार्षिक कालावधीसाठी नवीन कार्यकारिणी समितीची घोषणा केली आहे. या नवनिर्वाचित समितीच्या अध्यक्षपदी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. कुलदीप भालेराव यांची सर्वानुमते निवड झाली आहे. शनिवारी (ता. २०) पार पडलेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व नवीन पदाधिकाऱ्यांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. यामध्ये उपाध्यक्षपदी डॉ. वैशाली पाटील, सचिवपदी इमॅन्युअल जोसेफ आणि खजिनदारपदी डॉ. एन. महेश यांची निवड केली आहे. तर सदस्य म्हणून महेश गंभीर, संदीप सिंग, डॉ. अस्मत आरा शेख आणि आशिष ठाकूर यांची निवड झाली आहे. तसेच, राष्ट्रीय समितीचे सदस्य म्हणून डॅनियल कुरियन, डॉ. दत्ताजीराव पाटील आणि रमेश नीलकंठण यांची निवड करण्यात आली आहे.
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