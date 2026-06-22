अशाेक विद्यालयात आराेग्याचा जागर!

कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : पाली भाषा प्रचार आणि प्रसार ट्रस्ट संचालित सम्राट अशोक विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधत योग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतेवेळी शाळेचे मुख्याध्यापक गुलाबराव पाटील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, निरोगी आरोग्य महत्त्वाचे आहे. पैशाने आपण कितीही श्रीमंत असलो; परंतु एखाद्या आजाराने ग्रासले तर त्याचा शरीरावर परिणाम होतो म्हणून योगा व व्यायामाचे सातत्य जरुरीचे आहे. पैशांची श्रीमंती कामाची नाही निरोगी आरोग्य महत्त्वाचे आहे. पतंजली योग विद्यापीठाचे योगशिक्षक कविता मोरया यांनी विद्यार्थ्यांकडून योगासने करून घेतली त्यांना त्यांचे सहकारी योगशिक्षक संतोष इस्मल, गीता डेकाटे, अर्चना शाहू, प्रीती गुप्ता व नितीन मोडवे यांचे सहकार्य लाभले. विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांनीही योगासने केली. कार्यक्रमाचे गणेश पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्राथमिक मुख्याध्यापक संतोष कदम यांनी आभार मानले.