विक्रमगडमध्ये योग दिन साजरा

विक्रमगड, ता. २२ (बातमीदार) : विक्रमगड येथील मँड फाउंडेशन येथे भाजप विक्रमगड तालुक्याच्या वतीने विक्रमगड तालुकाध्यक्ष रवींद्र भडांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक योग दिन उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून ओबीसी मोर्चाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष महेश आळशी, जिल्हा उपाध्यक्ष मधुकर खुताडे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत पाटील तसेच कैलास सहारे, आर्थिक आघाडी पालघर जिल्हाध्यक्ष मंगेश औसरकर, माजी विक्रमगड तालुका दीपक पावडे, ओबीसी मोर्चा पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष वैभव पडवळे, तालुका सरचिटणीस निशिकांत संखे, प्रकाश राऊत, आदिवासी आघाडी विक्रमगड तालुकाध्यक्ष लवेश कासट, वेहेलपाडा ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच कृष्णा वारंगडे, चिंतामण गोंड, तालुका कोषाध्यक्ष राहुल मोरे व मँड फाउंडेशन येथील विद्यार्थी मित्र परिवार, विक्रमगड तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
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