कोतवाल, आपटे पुन्हा
कोअर कमिटीत!
बदलापूर, ता. २२ (बातमीदार) : आदर्श विद्यामंदिर शाळेतील दोन चिमुकल्या विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभर चर्चेत आलेल्या आदर्श विद्या प्रसारक संस्थेच्या त्रैवार्षिक निवडणुकीत वादग्रस्त उदय कोतवाल आणि तुषार आपटे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
२०२४ मध्ये पोक्सो प्रकरणात पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपांवरून गुन्हे दाखल झालेल्या आणि जामिनावर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी त्यांच्या विराेधात अर्ज नसल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्यासह इतर उमेदवारांचीही निवड निश्चित झाली आहे.
संस्थेच्या कोअर कमिटीवरील ११ जागांसाठी सुरुवातीला १८ उमेदवार मैदानात होते. चाैघांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने जनार्दन घोरपडे, उदय कोतवाल, नंदकिशोर पातकर, मनोहर आंबवणे, संजय गायकवाड, रामचंद्र शेटे, राघवेंद्र देशपांडे, अशोक घोरपडे, कमलाकर शेटे, तुषार आपटे आणि मोहन जोशी यांची निवड निश्चित झाली.
दरम्यान, बदलापुरातील बहुचर्चित चिमुकल्यांवरील अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी असलेल्या कोतवाल आणि आपटे यांची पुन्हा एकदा संस्थेच्या व्यवस्थापनात बिनविरोध पुनर्निवड झाल्याने या निर्णयावर विविध स्तरांतून चर्चा सुरू झाली असून, संस्थेच्या नैतिक जबाबदारी आणि सामाजिक संवेदनशीलतेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
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