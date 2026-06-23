ठाकरे, शिंदेसेनेचे कार्यकर्ते ‘भाजप’मध्ये

वसई, ता. २३ (बातमीदार) : वसई विधानसभेच्या आमदार स्नेहा दुबे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे, शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार जनसंपर्क कार्यालयात जाऊन भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला.
ठाकरे सेनेचे शाखाप्रमुख विशाल भावलाल रहाड, रत्नेश गोड, गोखिवरे विभागप्रमुख शैलेंद्र गोळवलकर, अविनाश प्रभाकर, अभिषेक झा, राहुल रहाड, सुनेश उतेकर, शिंदेसेना शाखाप्रमुख जसमीर पवार यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी आमदार स्नेहा दुबे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या वेळी भाजप वसई-विरार शहर जिल्हा सरचिटणीस बिजेंद्र कुमार, नगरसेविका कल्पना नागपुरे, मयंक शेठ यांच्यासह भाजपचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
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