इस्कॉन मंदिरात २९ जूनला जगन्नाथ स्नानयात्रा महोत्सव

भिवंडी, ता. २३ (वार्ताहर) : भिवंडीतील मानसरोवर येथील इस्कॉनच्या श्री श्री राधा माधव मंदिरात सोमवारी (ता. २९) भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा यांच्या पवित्र स्नानयात्रा महोत्सव होणार आहे. हा कार्यक्रम सकाळी १० ते दुपारी १२ वाजेदरम्यान असणार आहे. वैदिक परंपरेनुसार या दिवशी भगवानांना पवित्र स्नान घालून विशेष अभिषेक करण्यात येणार आहे. महोत्सवाचे विशेष आकर्षण म्हणजे उपस्थित प्रत्येक भक्ताला स्वतःच्या हस्ते भगवानांचा अभिषेक करण्याची संधी मिळणार आहे. अभिषेकासाठी आवश्यक सर्व व्यवस्था मंदिर प्रशासनातर्फे केली असून भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सोहळ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन इस्कॉन मंदिर प्रशासनाने केले आहे. भगवान जगन्नाथांच्या कृपाशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी परिसरातील भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
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