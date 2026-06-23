प्राचीन शिवमंदिरावरून संघर्षाची ठिणगी

उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर आणि अंबरनाथच्या सीमेवर असलेल्या प्राचीन शिवमंदिराच्या सन्मानासाठी रणशिंग फुंकणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या आंदोलनाने प्रशासनाला दखल घ्यायला भाग पाडले आहे. शिवमंदिरासमोरील कब्रस्तान आरक्षणाच्या मागणीविरोधात उभारलेल्या हिंदू जनआक्रोशानंतर उपोषणकर्त्यांनी माघार घेतल्याने प्रस्तावित धरणे आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मंदिराच्या संरक्षणासाठीचा संघर्ष आणि जनजागृतीची मोहीम अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार असल्याचा इशारा या वेळी संघटनांनी दिला आहे.
प्राचीन शिवमंदिरासमोरील जागेवर कब्रस्तानसाठी आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी काही मुस्लिम बांधवांनी उल्हासनगर महापालिका परिसरात उपोषण सुरू केले होते. ही मागणी हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारी असून, सामाजिक सलोखा बिघडविणारी असल्याचा आरोप करत विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने २३ जूनला महापालिकेसमोर धरणे आंदोलनाची घोषणा केली होती. आंदोलनाच्या हाकेनंतर शहरातील हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणात एकवटू लागल्याचे पाहून पालिका आणि पोलिस प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप केला. प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने प्रस्तावित धरणे आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, शिवमंदिराच्या सन्मानासाठी सुरू केलेली जनजागृती मोहीम कायम राहणार असून राज्य सरकारने हिंदूंच्या श्रद्धा आणि धार्मिक भावनांचा आदर राखून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा भविष्यात हे आंदोलन थेट राज्य सरकारविरोधात उभे राहील, असा इशारा जिल्हा संयोजक अमित भोईर यांनी दिला आहे.
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