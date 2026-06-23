राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेसाठी पनवेल सज्ज
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रथमच पोलिओ लसीकरण केंद्र; ५४ हजारांहून अधिक बालकांना डोस देण्याचे उद्दिष्ट
पनवेल, ता. २३ (बातमीदार ) : येत्या २८ जूनला होणाऱ्या राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल तालुका प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले असून, यंदाच्या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात प्रथमच पोलिओ लसीकरणासाठी विशेष ट्रांझिट टीम तैनात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील स्थलांतरित कुटुंबे आणि प्रवाशांच्या बालकांपर्यंतही लसीकरणाचा लाभ पोहोचविणे शक्य होणार आहे. ५४ हजारांहून अधिक बालकांना डोस देण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे.
या मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांच्या अध्यक्षतेखाली पनवेल उपविभागीय कार्यालयात तालुका टास्क फोर्स समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अपर्णा सागर पवार, नायब तहसीलदार संभाजी शेलार, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रवीण पाटील, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी संदीप भोईर यांच्यासह तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अपर्णा पवार यांनी मोहिमेचा कृती आराखडा सादर करीत तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला.
या मोहिमेसाठी तालुक्यात विविध ठिकाणी २७७ लसीकरण बूथ उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय महत्त्वाच्या ठिकाणी ८ ट्रांझिट टीम कार्यरत राहतील. तसेच दुर्गम व स्थलांतरित वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी २१ फिरती पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.
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