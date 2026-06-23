नवी मुंबईतील व्यावसायिकाला २.२८ कोटींचा गंडा

शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली व्यावसायिकाला २.२८ कोटींचा गंडा
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : शेअर मार्केटमध्ये पैशांची गुंतवणूक करून त्यावर भरघोस नफा मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून सायबर टोळीने रबाळे येथील एका व्यावसायिकाला दोन कोटी २८ लाख ८० हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
नईम अब्दुल शक्कूर कच्छी हे रबाळे एमआयडीसीत राहण्यास असून, त्यांचा भंगार खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. ९ मार्च रोजी सायबर टोळीतील भामट्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधत एक व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये समाविष्ट केले होते. त्यानंतर ग्रुप ॲडमीन प्रिया शर्मा आणि भरत शहा यांनी नईम यांना जास्तीचा नफा देण्याचे आमिष दाखवून आस्क आय एम पीआरओ नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि आस्क इनव्हेस्टमेंट मॅनेजर कंपनीच्या वेब पेजवर गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. सुरुवातीला सायबर टोळीने नईम यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर रक्कम पाठवण्यास सांगून परतावादेखील दिला. त्यानंतर या टोळीने गुंतवणुकीवर मोठा परतावा मिळत असल्याचे आभासी (व्हर्च्युअल) पेजवर दाखवून नईम यांना अधिक रक्कम गुंतवण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळे नईम यांनी एकूण दोन कोटी २८ लाख ८० हजार ७२८ रुपये गुंतवले. मात्र, त्यांनी स्वतःचे पैसे आणि मिळालेला नफा काढण्याचा प्रयत्न केला असता ती मिळाली नाही. त्यानंतर आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार दाखल केली.
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