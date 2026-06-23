ह.भ.प. गंगाराम महाराज ठाकूर यांचे निधन

डोंबिवली, ता. २३ : डोंबिवलीच्या वारकरी संप्रदायातील ज्येष्ठ आणि निष्ठावंत वारकरी; तसेच संत सावळाराम महाराजांचे पट्टशिष्य ह.भ.प. गंगाराम महाराज ठाकूर यांचे वयाच्या ९४व्या वर्षी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच डोंबिवली परिसरासह ठाणे, रायगड आणि वारकरी संप्रदायात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. त्यांच्यावर सोनारपाडा गावातील स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
गंगाराम महाराज यांनी आयुष्यभर वारकरी संप्रदायाची शिकवण, गुरुभक्ती आणि समाजप्रबोधनाचे कार्य अत्यंत निष्ठेने केले. संत सावळाराम महाराजांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने योगदान दिले. साधी राहणी, नम्र स्वभाव, अध्यात्मिक जीवनशैली आणि समाजाशी असलेली नाळ यामुळे त्यांनी असंख्य भक्तांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक भजन, कीर्तन, हरिनाम सप्ताह, धार्मिक सोहळे आणि वारकरी परंपरेचे विविध उपक्रम यशस्वी पार पडले. गंगाराम महाराज यांच्या निधनामुळे वारकरी संप्रदायाने एक ज्येष्ठ मार्गदर्शक, तर समाजाने एक साधेपणाने जगणारा आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्व गमावल्याची भावना भक्त आणि अनुयायांमधून व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाबद्दल विविध धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
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