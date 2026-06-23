शिवसेना उबाठाच्या जिल्हाप्रमुखाने आदिवासींना घातला गंडा

जिल्हाप्रमुखाकडून आदिवासींची फसवणूक
घरकुल योजनेसाठी २३ लाख उकळले; गुन्हा दाखल
वाडा, ता. २३ (बातमीदार) ः शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मिळवून देण्याच्या नावाखाली शिवसेनेचे (ठाकरे गट) जिल्हाप्रमुख ओंकार पाटील याने शंभराहून अधिक गोरगरीब आदिवासींची फसवणूक करत लाखो रुपयांना गंडा घातल्याने त्याच्या विरोधात वाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी पालघरच्या जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या ओंकार पाटील आणि त्याचा सहकारी कल्पेश वरठा यांनी वाडा, विक्रमगड, जव्हार, पालघर तालुक्यातील गोरगरीब आदिवासींना शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मिळवून देतो असे सांगितले. त्याअंतर्गत सुमारे ११५ आदिवासींकडून प्रत्येकी २० हजार रुपये उकळत त्यांना २३ लाखांना गंडा घातला. २०२३-२०२४ मध्ये ओंकार पाटील आणि कल्पेश वरठा यांनी विविध आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये बैठका घेतल्या. घरकुल मिळवून देण्याच्या प्रलोभनातून अशिक्षित भोळ्याभाबड्या आदिवासींना पैसे देण्यास भरीस घातले. वाडा तालुक्यातील वाडा, वरले, मांगरूळ विक्रमगड तालुक्यातील डोल्हारी, खांड, फुफाणेपाडा, दादाडे, धानी, सवादे, मोह-पैकी भिंबरपाडा, मोह पैकी धिंडेपाडा, टेटवाली, माले-साठेपाडा, उघाणीपाडा, आलोंडे, सातकोर, उपराळे, आपटी खुर्द, ठाकूरपाडा,तांबडमाळ, भोपोली, बोरांडा, शीळ, वरठेपाडा, सारशी, चिंचघर, वेहेळपाडा, जव्हार तालुक्यातील अडखड, वाळवंडा, पालघर तालुक्यातील तामसई, नांदगाव आदी गावांतील सुमारे ११५ आदिवासींनी घरकुल मिळेल या आशेने ओंकार पाटील आणि कल्पेश वरठा यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये दिले. मात्र, घरकुल मिळाले नसल्याने त्यांनी पाटील व वरठा यांच्याकडे आपले पैसे परत मिळावेत म्हणून तगादा लावला. मात्र, त्यांनी या आदिवासींना पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केल्याने अखेर या आदिवासींनी वाडा पोलिस ठाण्यात जिल्हाप्रमुख ओंकार पाटील आणि कल्पेश वरठा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या तक्रारीवरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला
दरम्यान, आरोपींनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनाकरिता अर्ज केला होता. त्या वेळी हा जामीन अर्ज फेटाळल्याने आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी त्यांना अंतरिम जामीन देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या गुन्ह्याचा अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार मुंडे करीत आहेत.
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