नगराध्यक्ष अतुल चौगुले यांचा शिवसेना शिंदेगटात प्रवेश

नगराध्यक्ष चौगुले यांचा ठाकरे गटाला रामराम
श्रीवर्धन, ता. २३ (वार्ताहर) ः ठाकरेंचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या श्रीवर्धन शहराला पक्षांतराचे ग्रहण लागले आहे. ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या तिकिटावर थेट मतदारांकडून विजयी झालेले नगराध्यक्ष अतुल चौगुले यांनी आपल्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना (शिंदे गटात) जाहीर प्रवेश केला.
नगराध्यक्ष चौगुले श्रीवर्धनमधील लोकप्रिय नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेतून निवडणूक लढवून दणदणीत विजय मिळवला. आता निवडणुकीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला या भागात मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ठाणे येथील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी चौगुले यांनी ‘धनुष्यबाण’ हाती घेतले.
आगामी काळात श्रीवर्धन तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर शिंदे गटाचे वर्चस्व अधिक बळकट होण्याची चिन्हे यामुळे दिसत आहेत.
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डिसेंबर २०२५च्या नगर परिषद निवडणुकीमध्ये मतदारांनी प्रस्थापितांच्या विरोधात जाऊन मला निवडून दिले. येथील जनतेच्या माझ्याकडून काही अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरिता सत्तेची कास धरणे आवश्यक आहे. श्रीवर्धनच्या भ्रष्टाचारमुक्त विकासाकरिता मी आज शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश करीत आहे. प्रवेश करताना माझी शिवसेना ठाकरे गटाबाबत कोणतीही नाराजी नाही. केवळ श्रीवर्धनच्या सर्वांगीण विकासाकरिता मी शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश करीत आहे.
- ॲड. अतुल चौगुले, नगराध्यक्ष
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