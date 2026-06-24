गणेशपुरीच्या उपसरपंचपदी रमेश कामडी बिनविरोध

वज्रेश्वरी, ता. २४ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटनस्थळ असलेल्या गणेशपुरी ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी सदस्य रमेश कामडी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तत्कालीन उपसरपंच गीतांजली घरत यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या उपसरपंचपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. सरपंच संदीप खिराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत उपसरपंचपदासाठी रमेश कामडी यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रमोद भोईर यांनी जाहीर केली. या वेळी ग्रामपंचायतीचे सदस्य, ज्येष्ठ कार्यकर्ते अरुण पाटील उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहणार असल्याचे रमेश कामडी यांनी सांगितले.
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