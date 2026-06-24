अर्धवट पुलाच्या कामामुळे पहिल्याच पावसात देहेनचा संपर्क तुटला

अर्धवट पुलाच्या कामाचा फटका
पहिल्याच पावसात देहेन गावाचा संपर्क तुटला; ग्रामस्थांची कोंडी
पोयनाड, ता. २४ (बातमीदार) : तालुक्यातील देहेन गावाला जोडणाऱ्या पुलाचे काम पावसाळा सुरू झाले तरी अद्याप अपूर्णावस्थेत असल्याने पहिल्याच पावसात गावाला मोठा फटका बसला आहे. बुधवारी (ता. २४) पडलेल्या जोरदार पावसामुळे पाणी वाढले आणि देहेन गावाचा पांडवादेवी, भाकरवड व इतर परिसराशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.
पांडवादेवी, भाकरवड येथून देहेनला जोडणारा पूल जुना आणि जीर्ण झाला होता. त्यामुळे या पुलावरून फक्त दुचाकी-चारचाकी वगळता अन्य अवजड वाहनांसाठी हा पूल बंद ठेवला होता. मे महिन्याच्या सुरुवातीला नवीन पुलाचे काम सुरू झाले होते. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर हे काम अतिशय संथगतीने सुरू होते. अशात पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने अर्धवट पुलाच्या कामामुळे येण्या-जाण्याचा रस्ता बंद झाला आहे. यामुळे गावाचा पांडवादेवी, भाकरवड संपर्क तुटल्याचे दिसून आले. या पुलाच्या कामामुळे ग्रामस्थांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आता तरी शासनाने देहेन ग्रामस्थांना पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पुराचा धोका गडद
या पुलाच्या कामासंदर्भात वारंवार शासनाला ग्रामस्थांनी निवेदन दिले होते; तरी या पुलाच्या कामाला गती आली नसल्याने देहेन गावाला पुराचा धोका निर्माण झाला आहे.
छायाचित्र :
पोयनाड : देहेन येथील पुलाच्या अर्धवट कामामुळे पहिल्याच पावसात पुरामुळे गावाचा संपर्क तुटला.
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