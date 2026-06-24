तुर्भे रेल्वे स्थानकाजवळील पदपथांची दुरवस्था
प्रवाशांचा संताप
तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) : तुर्भे रेल्वे स्थानक परिसरातील पदपथांची दुरवस्था झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ही समस्या गंभीर बनल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
पनवेल-ठाणे लोहमार्गावरील तुर्भे स्थानकातून दररोज हजारो प्रवासी एपीएमसी मार्केट आणि औद्योगिक वसाहतीत ये-जा करतात. मात्र, स्थानकाबाहेरील जनता मार्केटकडे जाणारे तसेच रहिवासी वस्तीलगतचे पदपथ अनेक ठिकाणी खराब झाले आहेत. पदपथावरील लाद्या उखडल्याने पादचाऱ्यांना अडथळ्यांतून मार्ग काढावा लागत असून, धारदार झालेल्या लाद्यांमुळे दुखापतींच्याही घटना घडत आहेत.
याशिवाय पदपथांवर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून जीव धोक्यात घालून चालावे लागत आहे. स्थानक ते एपीएमसी मार्गावर फेरीवाले आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. पदपथालगत उभ्या वाहनांच्या आडून काहीजण लघुशंका करत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. तसेच काही ठिकाणी बांधकाम साहित्य व अडगळ टाकण्यात आल्याने पदपथांचा वापर आणखी कठीण झाला आहे. नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती व अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आहे.
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