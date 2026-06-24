कळवे येथील गणपती कारखान्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले असंख्य मूर्तींचे नुकसान

कळवेतील गणपती कारखान्यांमध्ये पावसाचे पाणी
पेण, ता. २४ (वार्ताहर) : पेण तालुक्याच्या हमरापूर विभागातील कळवे गावातील गणपती कारखान्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने अनेक गणेशमूर्तींचे नुकसान झाले. पेण हे गणेशमूर्तींचे माहेरघर म्हणून संबोधले जात असताना येथे वर्षभर गणपती कारखान्यांमध्ये गणेशमूर्ती बनवण्याची लगबग सुरू असते. अशातच जवळपास १५ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने येथे सुरुवात केली आहे. रायगड जिल्ह्यासह पेण तालुक्यात दोन दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत असल्याने आज सकाळी हमरापूर परिसरातील कळवे येथील गणपती कारखान्यांमध्ये पाणी शिरल्याने येथील अनेक गणेशमूर्तींचे नुकसान झाले. पावसाचे पाणी कारखान्यांमध्ये येत असल्याचे पाहताच मालकासह कामगारांनी गणेशमूर्ती उचलून दुसऱ्या योग्य स्थळी ठेवण्यात आल्या.
कळवे गावातील गणेशमूर्ती कारखान्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरून मूर्तींचे फार मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शासनाने याचा विचार करून त्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हरीश बेकावडे यांनी केली आहे.
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