महसूल विभागानेच शेत खाल्ले!

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : वीटभट्टीसाठी उत्खनन केलेल्या मातीची रॉयल्टी व दंडाची रक्कम कमी करून देण्याच्या मोबदल्यात ५५ हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी तलाठी आणि पोलिस पाटलाला ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली. मुरबाड येथील तलाठी मिलिंद महादेव शिंदे आणि पोलिस पाटील कुंडलिक पांडुरंग दमाने अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत.
तक्रारदार वीटभट्टी व्यावसायिक असून, त्यांनी माती उत्खनन केले होते. या मातीची रॉयल्टी भरली नसल्याने तहसीलदारांकडे अहवाल जाणार असल्याचे सांगून तलाठी शिंदे यांनी दंडासह दीड ते दोन लाख रुपये भरावे लागतील, असे सांगितले; मात्र पंचनाम्यातील मातीचे प्रमाण कमी दाखवून रॉयल्टी व दंड कमी करून देण्यासाठी ५० हजार रुपये मागितले. तसेच बेकायदा वीटभट्टी सुरू ठेवण्यासाठी पाच हजार रुपये, अशी एकूण ५५ हजारांची मागणी केल्याचे एसीबीच्या पडताळणीत निष्पन्न झाले.
पंचनाम्यात १०० ब्रासऐवजी ५० ब्रास माती दाखविण्याचे आश्वासन देत पहिला हप्ता म्हणून २० हजार रुपये घेण्याचे मान्य केले होते. पोलिस पाटील दमाने यांनी मध्यस्थी केल्याचेही समोर आले. याप्रकरणी मुरबाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक संतोष नावलगी यांच्या पथकाने केली.
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