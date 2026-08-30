शौचालयाचे सांडपाणी रस्त्यावर

भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) : शौचालयातील सांडपाणी रस्त्यावर अथवा थेट सार्वजनिक गटारात सोडणाऱ्यांविरोधात भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. ऑगस्टमध्ये अशा प्रकारे सांडपाणी सोडणाऱ्या संबंधितांकडून तब्बल ३५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत शौचालय स्वच्छतेच्या कामाची देखरेख शौचालय विभागाचे मुख्य आरोग्य निरीक्षक नितीन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली केली जात आहे. प्रभाग समिती क्रमांक १ ते ५ अंतर्गत येणाऱ्या खासगी इमारती; तसेच सार्वजनिक शौचालयांमधील सांडपाणी रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक गटारात सोडले जात असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर आरोग्य निरीक्षक आणि मुकादम यांच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
रस्त्यावर किंवा गटारात सांडपाणी सोडल्यामुळे दुर्गंधी, अस्वच्छता तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये सांडपाणी रस्त्यावर अथवा सार्वजनिक गटारात सोडल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करून एकूण ३५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
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