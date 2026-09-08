विविध रूपातील बाप्पाच्या मूर्तींनी सजले स्टॉल्स

विविध रूपांतील गणरायाच्या मूर्तींनी सजले स्टॉल्स
बुकिंगसाठी नवी मुंबईकरांची गर्दी
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) ः गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने नवी मुंबईतील विविध भागांमध्ये मूर्तींचे स्टॉल्स सजले आहेत. आपल्या लाडक्या गणरायाची मूर्ती वेळेत आरक्षित करण्यासाठी सध्या भक्तांची स्टॉल्सवर मोठी गर्दी दिसून येत आहे. यावर्षी गणेशमूर्तींमध्येही विविधता पाहायला मिळत आहे.
दरवर्षीपेक्षा यंदा शहरात नावीन्यपूर्ण गणेशमूर्ती दाखल झाल्या आहेत. मूर्ती तयार करताना मातीचे उपरणे, धोतर, शेला, फेटा अशा स्वरूपातील वस्त्रांचा वापर करून त्यांना आकर्षक रंगरंगोटी केली जात आहे. तर, कापडी पोशाखातील गणेशमूर्तींनाही ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे. यंदा गणेशमूर्तींच्या विविध आकर्षक रूपांमुळे नागरिकांना आपल्या आवडीची मूर्ती निवडण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. गणेशोत्सव जवळ येत असल्याने आगामी दिवसांत मूर्ती बुकिंग आणि खरेदीसाठी गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असे मूर्तिकार सुनील मोरे यांनी सांगितले.
राजस्थानी मूर्तींना विशेष पसंती
शहरात राजस्थानच्या कलाकारांनी घडविलेल्या मूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. या मूर्ती स्वस्त असल्यामुळे नागरिकांचा त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे शहरातील विविध स्टॉल्सवर गणेशमूर्ती खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. मूर्तींची किंमत आकारानुसार दोन हजार रुपयांपासून १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे.
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