जिल्हा परिषद शाळांचा कायापालट होणार

मुरबाड, ता. १ (वार्ताहर) : मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद शाळांमधील भौतिक सुविधांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आमदार किसन कथोरे यांनी कुणबी समाज भवन येथे शिक्षण विभागाची तातडीची आढावा बैठक घेतली. या वेळी २९ केंद्रप्रमुखांकडून शाळानिहाय माहिती घेऊन आवश्यक सुविधांसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कथोरे यांनी दिले.
बैठकीत शाळांमधील वर्गखोल्यांची संख्या, नवीन वर्गखोल्यांची आवश्यकता, धोकादायक व निर्लेखित इमारती, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, हात धुण्याची व्यवस्था, वीज, क्रीडांगण, संरक्षक भिंत, शिक्षकांची संख्या व रिक्त पदे, स्वयंपाकगृहाची दुरुस्ती तसेच शाळांपर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्यांची स्थिती याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषद शाळांचे रूपडे पालटून त्यांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देतानाच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कथोरे यांनी केले. बैठकीला गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘मुरबाड शिक्षण पद्धती’ची संकल्पना
मुरबाडमधील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकेल, अशी शिक्षण पद्धती विकसित करायची आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत घेण्यात यावी; मात्र शैक्षणिक दर्जा वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही, असे आमदार कथोरे यांनी सांगितले. नवीन अध्यापन पद्धतींचा वापर करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कामचुकारपणा करणाऱ्या तसेच नियमित उपस्थित न राहणाऱ्या शिक्षकांनाही त्यांनी खडे बोल सुनावले. आगामी शिक्षक भरतीमुळे शिक्षकांची कमतरता दूर होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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