दहीहंडी सराव शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
विक्रोळी पार्कसाईटमध्ये शंभरहून अधिक गोविंदा पथकांचा सहभाग
घाटकोपर, ता. ३१ (बातमीदार) ः ईशान्य मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल निर्मळे यांच्या वतीने रविवारी विक्रोळी पार्कसाईट येथे दहीहंडी सराव शिबिर २०२६चे आयोजन करण्यात आले. या सराव शिबिराला गोविंदा पथकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमाला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, वर्षा कदम तसेच युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष दीपक सिंह यांनी उपस्थित राहून गोविंदा पथकांचा उत्साह वाढविला.
शिबिरात मुंबईतील शंभरहून अधिक गोविंदा पथकांनी सहभाग घेतला. गोविंदांनी सरावादरम्यान चार, पाच आणि सहा थरांचे मनोरे रचत दमदार सलामी दिली. थरांची उंची वाढत असताना उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत गोविंदांचा उत्साह वाढविला.
दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गोविंदा पथकांना सरावासाठी सुरक्षित आणि योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गोविंदा पथकांना आयोजकांच्या वतीने आकर्षक बक्षिसे देऊन सन्मानित करण्यात आले. दहीहंडीच्या पारंपरिक उत्सवाला क्रीडा कौशल्याची जोड देणाऱ्या या सराव शिबिरामुळे विक्रोळी पार्कसाईट परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
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