शालेय विद्यार्थ्यांनी साठी उद्बोधन घनकचरा व्यवस्थापन काळाची गरज*

घनकचरा व्यवस्थापनाचे विद्यार्थ्यांना धडे
फडके विद्यालयात जाणीव जागृती व्याख्यानाचे आयोजन
पनवेल, ता. ३१ ः शहरातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून पनवेल पालिका शिक्षण विभाग आणि आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांसाठी ‘घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत जाणीव जागृती’ या विषयावर विशेष सत्राचे आयोजन केले होते. गुरुवारी (ता. २७) विद्यालयात पार पडलेल्या या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी कचरा वर्गीकरणाचे धडे गिरवले.
या वेळी प्रमुख वक्ते गिरीश आढाव यांनी अत्यंत सोप्या व ओघवत्या शैलीत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी कचऱ्याचे विविध प्रकार, त्यांचे योग्य वर्गीकरण आणि अंतिम व्यवस्थापन कसे करावे, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. या मार्गदर्शनानंतर विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष ओला कचरा, सुका कचरा, घातक कचरा आणि ई-कचरा अशा निरनिराळ्या गटांत कचऱ्याचे वर्गीकरण केले.
स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेने विविध कार्डद्वारे खेळ घेतले. स्वच्छता सापशिडी व पर्यावरणपूरक खादीचे पाऊच, कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी तीन मोठ्या बॅगा विद्यालयास भेट म्हणून दिल्या. विद्यार्थ्यांनी सर्व उपक्रमांमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला.
स्वच्छतेची प्रतिज्ञा
विद्यार्थी, मुख्याध्यापिका, शिक्षक व शालेय कर्मचारी या सर्वांच्या समवेत स्वच्छतेची प्रतिज्ञा घेण्यात आली. ‘कचरा वेगळा करुनी पर्यावरण स्वच्छ ठेवूया, पनवेल शहर सुंदर बनवूया’ हा या उपक्रमामागील उद्देश होता. पनवेल पालिका शिक्षण विभागाचे शिक्षण अधिकारी रमेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका रचना पाटील यांनी गिरीश आढाव यांचे आभार मानले. स्वच्छ शाळा, सुंदर शाळा समितीच्या प्रमुख अश्विनी इनामदार उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पिंकी भिसे यांनी केले.
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