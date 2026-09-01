मुरबाडमध्ये दहीहंडीचा थरार रंगणार!

टोकावडे, ता. १ (बातमीदार) : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त जनसेवा प्रतिष्ठान, मुरबाड यांच्या वतीने शनिवारी (ता. ५) मुरबाडमध्ये भव्य दहीहंडी उत्सव रंगणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संकुल, टीडीसी बँकेच्या मागे, शेलकेपाडा येथे हा उत्सव होणार आहे. उत्सवात सहभागी गोविंदा पथकांसाठी थरानुसार आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत.
जनसेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुभाष गोटीराम पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उत्सव रंगणार आहे. आठ थरांसाठी ११ हजार १११ रुपये, सात थरांसाठी ९ हजार ९९९ रुपये, सहा थरांसाठी ७ हजार ७७७ रुपये, पाच थरांसाठी ५ हजार ५५५ रुपये आणि चार थरांसाठी २ हजार २२२ रुपये तसेच सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. दहीहंडी फोडणाऱ्या पथकासाठीही ११ हजार १११ रुपये व सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. या उत्सवाचे खास आकर्षण सिनेअभिनेत्री रुचिरा जाधव यांची उपस्थिती असणार आहे. याशिवाय प्रसिद्ध गायक-कलाकारांचे सादरीकरण आणि लावणी नृत्याचा कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे. मुरबाड शहर व परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दहीहंडीचा थरार अनुभवावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
प्रेक्षकांसाठीही बक्षिसांची मेजवानी
दहीहंडी पाहण्यासाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी लकी ड्रॉ असणार आहे. यामध्ये एक सायकल, तीन मिक्सर, पाच शेगड्या, पाच कुकर आणि पाच शिरस्त्राणे अशी बक्षिसे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे गोविंदा पथकांसह प्रेक्षकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
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