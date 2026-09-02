२१ लाखांच्या पथदिवे स्थलांतरावर संशय
ज्वेल ऑफ नवी मुंबईतील कामाची चौकशी करण्याची मागणी
जुईनगर, ता. २ (बातमीदार) : नेरूळ येथील ज्वेल ऑफ नवी मुंबई परिसरात फॉर्म्युला ४ नाईट रेसिंग स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता दुभाजकावरील पथदिवे स्थलांतरित करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने २१ लाख ६ हजार २३ रुपयांचे काम प्रस्तावित केले आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच या कामाचा काही भाग प्रत्यक्षात झाल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने कामाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे उप शहरप्रमुख समीर बागवान यांनी महापालिका कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली आहे.
कामाच्या अंदाजपत्रकात ९० नग आरसीसी पायाभरणी, सुमारे दोन हजार ३९५ मीटर विद्युत केबल, दोन हजार १५ मीटर वाहिनी आणि ९० पथदिवे खांबांसाठी आवश्यक विद्युत यंत्रणेचा समावेश आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष झालेले काम यामध्ये तफावत आहे का, याची मोजमापासह तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेले, सध्या प्रस्तावित असलेले आणि प्रत्यक्ष आवश्यक असलेले काम यांचा तुलनात्मक आढावा घेऊन दुबार काम अथवा दुबार खर्च झाला आहे का, हेही तपासण्याची मागणी बागवान यांनी केली आहे.
कागदपत्रांचीही तपासणी आवश्यक
चौकशी करताना केवळ प्रत्यक्ष कामाची पाहणी न करता मोजमाप नोंद, कामाचे आदेश, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी तसेच संबंधित देयकांची तपासणी करावी. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच काम झाले असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी. सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून नुकसानाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या कामात नियम, पारदर्शकता आणि तांत्रिक अचूकता अत्यावश्यक आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक बाब तपासून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे.
- समीर बागवान, उपशहर प्रमुख, शिवसेना (उबाठा)
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