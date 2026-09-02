बचत निधीतून विकासकामांना बळ
पनवेल महापालिकेचा आर्थिक नियोजनाचा उपक्रम; उद्याने, पथदिवे आणि विद्युत सुविधांसाठी शिल्लक निधीचा पुनर्विनियोग
पनवेल, ता. २ (बातमीदार) : विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा काटकसरीने आणि कार्यक्षम वापर करून काम पूर्ण झाल्यानंतर शिल्लक राहणारा निधी अन्य आवश्यक विकासकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय पनवेल महापालिकेने घेतला आहे. ‘अतिरिक्त बचत’ तत्त्वानुसार उपलब्ध निधीचा नागरिकांच्या सुविधांसाठी पुनर्विनियोग करण्यात येत असून, या आर्थिक नियोजनामुळे विविध विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी (ता. १) सभापती बबन मुकादम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत शहरातील उद्याने, क्रीडांगणे, पथदिवे, एलईडी प्रकाशव्यवस्था, नाट्यगृह तसेच महापालिका इमारतींच्या विद्युत सुविधांशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. कामांसाठी मंजूर निधीतून बचत झालेली रक्कम निष्क्रिय न ठेवता नागरिकांच्या गरजेच्या कामांसाठी वापरण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
महापालिका हद्दीतील विविध उद्याने आणि खेळाच्या मैदानांची आवश्यकतेनुसार डागडुजी व दुरुस्तीसाठी वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सायन-पनवेल महामार्गावरील सीबीडी जंक्शन ते कळंबोली जंक्शनदरम्यानच्या पथदिवे व विद्युत व्यवस्थेच्या सुधारणा आणि नूतनीकरणासाठी तसेच तीन वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी बचत विवरणानुसार होणाऱ्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.
एलईडी प्रकाशव्यवस्थेला प्राधान्य
तळोजा फेज-१, फेज-२ आणि नावडे नोडमधील पारंपरिक पथदिवे बदलून एलईडी दिवे बसविण्यासाठी वाढीव खर्चास मंजुरी देण्यात आली. खारघर नोडमधील पथदिवे बदलणे आणि तीन वर्षे देखभाल-दुरुस्ती करणे तसेच कळंबोली नोडमधील पथदिवे व्यवस्था सुधारणे या कामांनाही मान्यता देण्यात आली. एलईडी दिव्यांमुळे वीज बचतीसह अधिक प्रभावी प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहातील मध्यवर्ती वातानुकूलन यंत्रणेच्या तीन वर्षांच्या परिचालन, देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामाची निविदा मंजूर करण्यात आली. महापालिकेच्या विविध कार्यालये व इमारतींमधील विद्युत व्यवस्थेच्या तीन वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्ती व सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली.
गरजेनुसार पुनर्वापर
मंजूर निधीतील बचत ही केवळ शिल्लक रक्कम न राहता तिचा नागरिकांच्या गरजेनुसार पुनर्वापर करण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणारा अतिरिक्त निधी उद्याने, क्रीडांगणे, पथदिवे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे एकाच निधीतून अधिक कामे मार्गी लावण्यास आणि उपलब्ध आर्थिक साधनांचा परिणामकारक वापर करण्यास मदत होणार आहे.
पथदिव्यांमुळे बचतीला चालना
तळोजा, नावडे, खारघर आणि कळंबोली परिसरातील पारंपरिक पथदिव्यांच्या जागी एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधुनिक प्रकाशव्यवस्थेमुळे वीज वापरात बचत होण्याबरोबरच रस्त्यांवरील प्रकाशमानता वाढण्यास मदत होणार आहे. तीन वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्तीची तरतूद असल्याने या सुविधांची नियमित निगा राखण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
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