सुलतान पटेल यांचा ‘स्वातंत्र्यदूत’ पुरस्काराने गौरव

वज्रेश्वरी, ता. ३ (बातमीदार) : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील कष्टकरी, उपेक्षित व असंघटित कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारे श्रमजीवी रयत कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान अयुब पटेल यांना ‘स्वातंत्र्यदूत’ पुरस्कार व पदकाने सन्मानित करण्यात आले. उसगाव-डोंगरी येथील संविधान सभागृहात झालेल्या कामगार हक्क विशेष कार्यशाळेत हा गौरव सोहळा पार पडला.
श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित आणि संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांच्या हस्ते पटेल यांना पदक व सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. कामगारांना कायदेशीर हक्क, सामाजिक सुरक्षा; तसेच संविधानाने दिलेली ताकद यांची जाणीव करून देत ती समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने कार्यशाळा घेण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत पटेल यांनी ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील कारखाने, कंत्राटी कामगार; तसेच असंघटित क्षेत्रातील मजुरांवरील अन्यायाविरोधात अनेक आंदोलने केली आहेत. पुरस्कार स्वीकारताना, हा सन्मान माझा नसून हक्कांसाठी माझ्यासोबत रस्त्यावर उतरणाऱ्या प्रत्येक कष्टकऱ्याचा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाला श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, श्रमजीवी रयत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस, खजिनदार यांच्यासह ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील शेकडो कामगार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
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