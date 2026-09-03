निम्मे रस्त्यांवर मंडपांचा कब्जा!

उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : गणेश मंडळांकडून उल्हासनगरसह आजूबाजूच्या शहरात मंडपांसाठी नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. अनेक ठिकाणी मंडळांनी निम्म्याहून अधिक रस्ता व्यापला आहे. आधीच वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त असताना आता या अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त होत आहे.
उल्हासनगर आणि आजूबाजूच्या शहरांत सार्वजनिक; तसेच घरगुती गणेशोत्सवांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. दुसरीकडे वाढते नागरीकरण, वाहनांची प्रचंड संख्या, रस्त्यांच्या दुतर्फा पार्किंग आणि फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे शहरातील प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण आहे. त्यातच गणेशोत्सवासाठी मैदाने किंवा मोकळ्या जागांचा अभाव असल्याने अनेक सार्वजनिक मंडळांकडून रस्त्यांवर मंडप उभारले जात आहेत. मात्र, काही मंडळांनी नागरिकांच्या रहदारीचा विचार न करता नियमबाह्य पद्धतीने निम्म्याहून अधिक रस्ता व्यापल्याने वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली आहे. विशेष म्हणजे गणेशोत्सवाच्या १५ दिवस आधीच मंडप उभारणी सुरू होते, तर उत्सव संपल्यानंतरही काही ठिकाणी आठवडाभर मंडप हटवले जात नाहीत. त्यामुळे जवळपास महिनाभर नागरिक आणि वाहनचालकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी या मंडपांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. परवानगी देणाऱ्या पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निदर्शनास ही बाब असूनही वेळीच कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा व्हावा; मात्र रस्त्यांवर मंडप उभारताना नियमांचे उल्लंघन करून रहदारीला अडथळा निर्माण करणे योग्य नाही. या संदर्भात आयुक्त, मुख्याधिकारी, पोलिस आणि मंडळांच्या अध्यक्षांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल. नियमबाह्य पद्धतीने रस्ता अडवून मंडप उभारणाऱ्या मंडळांची पाहणी करून त्यांच्यावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
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