अण्णाभाऊ साठे मैदानासाठी पालिकेवर धडक मोर्चा

अण्णा भाऊ साठे मैदानासाठी पालिकेवर धडक मोर्चा
सहाय्यक आयुक्त गैरहजर; म्हाडावर जबाबदारी ढकलल्याने आंदोलक संतप्त
मालाड, ता. ३ (बातमीदार) ः गोरेगाव पश्चिमेतील साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे मैदानाचे अस्तित्व आणि मूळ आरक्षण वाचवण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे मैदान बचाव समितीतर्फे पी/दक्षिण महापालिका कार्यालयावर बुधवारी (ता. ३) धडक मोर्चा काढण्यात आला. पूर्वकल्पना देऊनही सहाय्यक महापालिका आयुक्त उपस्थित न राहिल्याने तसेच चर्चेसाठी आलेल्या एका साध्या अधिकाऱ्याने सर्व जबाबदारी म्हाडा प्रशासनावर ढकलल्याने समितीने पालिकेच्या बेजबाबदार कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन नियमावलीनुसार, प्रत्येक नागरी प्रभागात क्रीडांगण व उद्यानांचे निश्चित क्षेत्रफळ असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि निवाऱ्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये पुरेशा प्रमाणात उघडी-मोकळी मैदाने असणे आवश्यक आहे. असे असतानाही म्हाडा आणि पालिकेच्या संगनमताने हे हक्काचे मैदान हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
आंदोलनाच्या तीव्रतेनंतर येत्या ७ सप्टेंबरला दुपारी २.३० वाजता सहाय्यक आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली असून, त्यात महापालिकेकडून लेखी हमीची मागणी केली जाईल. पालिका प्रशासनानंतर आता अण्णा भाऊ साठे मैदान बचाव समितीचे शिष्टमंडळ म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना जाब विचारण्यात येणार आहे. अण्णा भाऊ साठे मैदानाचे क्षेत्रफळ कोणत्याही परिस्थितीत कमी करू नये आणि ते केवळ क्रीडा व सार्वजनिक वापरासाठीच राखीव ठेवावे. मैदानाच्या जागेवर कोणतेही अनावश्यक बांधकाम किंवा अतिक्रमण होऊ नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
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