महासभेत पाम बीच मार्गालगत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची आग्रही मागणी

पाम बीच मार्गालगत सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारा
महासभेत नगरसेविका दीपाली सकपाळ यांची आग्रही मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ : कोपरखैरणे, घणसोली, महापे आणि परिसरातील सुमारे तीन लाख नागरिकांच्या भविष्यातील आरोग्य सुरक्षेचा विचार करून पाम बीच रस्त्यालगतच्या ७,६०० चौरस मीटर राखीव भूखंडावर अत्याधुनिक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी नगरसेविका दीपाली सकपाळ यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत केली. नगरसेविका सकपाळ यांनी मांडलेल्या ठरावांना महापौर सुजाता पाटील यांनी महापालिका कामकाज पूरक कार्यसूची समितीकडे पुढील आवश्यक प्रक्रियेसाठी वर्ग केले आहे.
सभागृहात ठराव मांडताना नगरसेविका दीपाली सकपाळ म्हणाल्या, की प्रभाग क्रमांक ९ मधील ७,६०० चौरस मीटरचा हा राखीव भूखंड सिडकोकडून पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी त्या गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. हा भूखंड पाम बीच रस्त्याला लागून मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित नसून, कोपरखैरणे कॉलनी, घणसोली कॉलनी, कोपरखैरणे गाव, घणसोली गाव, महापे आणि अडवली-भुतवली परिसरातील जवळपास तीन लाख नागरिकांसाठी ते मध्यवर्ती रुग्णालय ठरेल. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहती, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारले आहे. परिसरात माथाडी कामगार, रोजंदारीवरील कष्टकरी आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे मोठ्या संख्येने राहतात. हृदयविकाराचा झटका, कर्करोग, रस्ते अपघात (ट्रॉमा), मेंदुविकार, गंभीर संसर्गजन्य आजार किंवा नवजात शिशु व महिलांच्या गुंतागुंतीच्या प्रसूतीदरम्यान रुग्णाला दूरच्या रुग्णालयात नेण्यात लागणारा वेळ जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे पालिकेचे हे प्रस्तावित रुग्णालय सर्वसामान्य व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मोठा आधार ठरेल. या रुग्णालयात आपत्कालीन सेवा व ट्रॉमा सेंटर, हृदयरोग विभाग (कार्डिओलॉजी) व न्यूरोसर्जरी, कर्करोग निदान व उपचार केंद्र, डायलिसिस, आयसीयू, स्त्रीरोग, बालरोग व अत्याधुनिक निदान केंद्र अशा उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा विकसित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
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