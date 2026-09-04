अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण

कळवा, ता. ४ (बातमीदार) : कळवा, विटाव्यात सध्या अनेक ठिकाणी अधधिकृत कामे जोरात सुरू असून भूमाफियांनी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू केली आहेत. कळव्यातील जानकीनगर येथे ताडपत्रीचा मंडप करून त्यामध्ये चाळ बांधकाम सुरू आहे, तर दुसरीकडे विटाव्यात एका सरकारी अनुदानप्राप्त शाळेच्या बैठ्या इमारतीचे काम सुरू आहे, मात्र कळवा प्रभाग समितीचे अतिक्रमणविरोधी विभाग दुर्लक्ष करीत असून कारवाईचा फक्त देखावा करीत आहे का, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे.
कळवा प्रभाग समितीच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने कळवा-खारेगाव विभागातील रस्ते व पदपथावरील फेरीवाले व दुकानदारांवर कारवाई सुरू केली आहे, मात्र बेकायदा बांधकामांना अभय दिले जात असल्याचे नागरिकांचा दावा आहे. विटावा येथे एका इमारतीवर नव्याने चार मजल्याचे काम सुरू असून जानकी नगर येथे चाळीचे काम सुरू आहे. विटावा येथे सहा खोल्यांचे शाळेचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी पालिकेने थातूरमातूर कारवाई केली असून धडक कारवाई न केल्याने भूमाफियांनी सुट्टीच्या दिवशी बिनधास्तपणे बांधकाम सुरू केले आहे. या बेकायदा बांधकामांना महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून पाठीशी घालत असल्याने कळवा, विटाव्यातील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
या दोन्ही ठिकाणी आम्ही कारवाई केली आहे. जर हे काम पुन्हा सुरू असेल, तर त्यावर धडक कारवाई करण्यात येईल, असे कळवा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्त ललिता जाधव यांनी सांगितले.
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