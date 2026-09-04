गणेशोत्सवातील सुरक्षित प्रवासासाठी परिवहन विभाग सज्ज
अवाजवी भाडे, गैरवर्तन आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह विविध भागांतून कोकणात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत व्हावा, यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेलने विशेष नियोजन केले आहे. प्रवाशांकडून अवाजवी भाडे आकारणे, गैरवर्तन करणे अथवा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालक व मालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.
गणेशोत्सवात रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि प्रमुख वाहतूक केंद्रांवर मोठी गर्दी होणार असल्याने रिक्षा व प्रवासी बसचालकांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिक्षाचालकांनी वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे ठेवावीत. तसेच रेल्वे स्थानकांसह प्रमुख थांब्यांवर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने वाहने उभी करावीत. शासन किंवा परिवहन विभागाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक भाडे आकारू नये, तसेच प्रवाशांशी उद्धटपणे वर्तन करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे. खासगी व प्रवासी बसचालक आणि मालकांनीही बसमधील आपत्कालीन खिडकी किंवा दरवाजा, अग्निशामक यंत्रणा आणि प्रथमोपचार पेटी सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. चालकाने मद्यपान करून अथवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवू नये. नियमभंग आढळल्यास चालकासह मालकावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तक्रारींसाठी ई-मेलची सुविधा
जादा भाडे आकारणे, गैरवर्तन किंवा वाहतूक नियमांचा भंग आढळल्यास प्रवाशांनी संबंधित वाहनाचा क्रमांक, प्रवासाचा मार्ग आणि तक्रारीचा तपशील नमूद करून rto.46-mh@gov.in या ई-मेलवर तक्रार नोंदवावी. गणेशोत्सव काळात सर्व वाहतूकदारांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे. तसेच चाकरमानी भाविकांनीही सुरक्षित प्रवासासाठी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल यांनी केले आहे.
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