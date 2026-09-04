बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांचा प्रस्ताव
लवकरच पालिकेच्या मंजुरीसाठी सादर होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः बेस्ट उपक्रमातील कायम कामगार तसेच वेट लिज कामगारांच्या मागण्यांबाबत बेस्ट उपक्रमाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. बेस्ट कामगार संघटनेसोबत चर्चा करून प्रस्ताव तयार केला जाईल. हा प्रस्ताव पालिकेच्या मंजुरीसाठी लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती बेस्ट कामगार नेते शशांक राव यांनी दिली.
बेस्ट कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर कामगार नेते शशांक राव यांनी नुकतेच उपोषण केले होते. बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मुंबई महापालिकेचा बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित ‘क’ अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण पालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात तातडीने करावे, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी व महापालिका समकक्ष वेतनमान याचा समावेश असलेला २०१६ ते २०२१ व २०२१ ते २०२६चा प्रलंबित वेतन करार तातडीने करण्यात यावा, बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत पुरवठा विभागात २०१० व २०२४ मध्ये व नंतर कायम करण्यात आलेल्या हंगामी कामगारांना ते सेवेत दाखल झालेल्या प्रथम दिवसापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीत कायम असल्याचे मानून सुधारित वेतन निश्चित करून त्यांच्या वेतनातील विसंगती दूर करावी, वेट लौज कर्मचाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे ‘समान कामाला समान दाम’ लागू करण्यात यावे, आदी मागण्यांचा प्रस्ताव लवकरच बेस्ट प्रशासनातर्फे पालिकेला सादर करण्यात येणार आहे. या प्रमुख मागण्यांच्या सोडवणुकीवर आम्ही ठाम असून त्या मागण्या मार्गी लागतील आणि आम्हाला यश मिळेल, असे राव यांनी सांगितले.
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