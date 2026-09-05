फेरीवाला हटाव कारवाईला विरोध; महापालिका वाहनासमोर ठिय्या

महापालिकेच्या वाहनासमोर ठिय्या
डोंबिवलीत फेरीवाला हटाव कारवाईला विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ : डोंबिवली पूर्वेतील नेहरू रोड परिसरात फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महापालिका पथकाला विरोध करण्यात आला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी रामनगर पोलिस ठाण्यात काही फेरीवाल्यांविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाईदरम्यान फेरीवाल्यांनी महापालिका वाहनासमोर ठिय्या मांडल्याने नेहरू रोडवर सुमारे अर्धा तास वाहतूक कोंडी झाली.
‘शहर फेरीवालामुक्त’ मोहिमेअंतर्गत डोंबिवलीत काही भागांत कारवाई सुरू आहे. शुक्रवारी (ता. ४) रात्री नऊच्या सुमारास फ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी प्रसाद ठाकूर, पथकप्रमुख आणि महापालिका कर्मचारी नेहरू रोड परिसरात बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेले होते. कारवाई सुरू होताच मोठ्या संख्येने फेरीवाले एकत्र आले आणि त्यांनी कारवाईला विरोध केला.
या वेळी अधिकारी आणि फेरीवाल्यांमध्ये बाचाबाची झाली. कारवाईला विरोध करीत काही फेरीवाल्यांनी महापालिकेच्या वाहनासमोर ठिय्या मांडला. त्यामुळे वाहन पुढे जाऊ शकले नाही आणि रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली. या प्रकारामुळे वाहनचालक तसेच नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून रस्त्यावर बसलेल्या फेरीवाल्यांना बाजूला केले. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
दरम्यान, नेहरू रोडसह स्टेशन रोड आणि फडके रोड परिसरात महापालिकेकडून नियमितपणे फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे क्षेत्र अधिकारी प्रसाद ठाकूर यांनी सांगितले. महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार शहर फेरीवालामुक्त करण्याची मोहीम सुरू असून, फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शहर फेरीवाला समितीच्या स्तरावर चर्चेत आहे. त्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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