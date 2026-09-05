आसनगांव रेल्वे स्थानक प्रबंधकांना संतप्त प्रवाशांचा घेराव

आसनगावमध्ये रेल्वे प्रवासी संतप्त
स्थानक प्रबंधकांना घेराव; प्रवासाची सोय करण्याची मागणी
शहापूर, ता. ५ (वार्ताहर) : मध्य रेल्वेच्या टिटवाळा स्थानकात सुरू असलेल्या मेगाब्लॉकमुळे संतप्त प्रवाशांनी शनिवारी (ता. ५) आसनगाव स्थानक प्रबंधकांना घेराव घालत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला. मेगाब्लॉकमुळे मेल-एक्सप्रेस गाड्यांना आसनगाव येथे थांबा देऊन पुढील प्रवासाची सोय करावी, अशी जोरदार मागणी या वेळी प्रवाशांनी केली. रेल्वे संघटनेनेदेखील याबाबत लक्ष वेधले असून, सोमवारपासून याबाबत नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन रेल्वे प्रशासनाने दिले.
टिटवाळा स्थानकातील ट्रॅक शिफ्टिंग आणि फलाट लांबी वाढविण्याच्या कामासाठी सुरू असलेल्या मेगाब्लॉकचा सर्वाधिक फटका कसारा, खर्डी, आटगांव, कामशेत, उंबरमाळी, आसनगाव, शहापूर परिसरातील रेल्वे प्रवाशांना बसत असताना, त्यासाठी पर्यायी वाहतुकीचे योग्य नियोजन करण्यात मध्य रेल्वे प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. प्रवाशांच्या सोयीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असतानाही प्रत्यक्षात लोकलच्या वेळापत्रकाचा पुरता बोजवारा उडाला असल्याचा आरोप कल्याण-कसारा रेल्वे पॅसेंजर्स वेल्फेअर असोसिएशनने केला आहे.
मेल-एक्सप्रेस गाड्या असतानाही त्यांना थांबा दिला जात नसल्याने संताप अनावर झालेल्या प्रवाशांनी आसनगाव स्थानक प्रबंधक सुहासकुमार मणियार यांना घेराव घालत मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना आसनगाव स्थानकात थांबा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर सोमवारपासून व्यवस्थित नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आले असल्याचे रेल्वे संघटनेचे सचिव उमेश विशे यांनी सांगितले.
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